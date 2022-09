Cassano boccia | “Raspadori buono ma non basta | vi dico cosa serve alla Nazionale”

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Ladi Roberto Mancini è riuscita ad accedere alle Final Four della Nations League, dopo aver sconfitto per 0-2 l’Ungheria. Delle recenti prestazioni dell’Italia ed in particolare dei nuovi volti visti in campo (in particolare), ne ha parlato Antonioche questa seraBobo Tv si è espresso così: ItaliaInghilterra “Io penso che i complimenti vadano fatti all’allenatore: Mancini ogni volta che parla lo fa sempre con gran fiducia.? Queste partite contano il giusto anche se ha fatto un gol da campione. Fino a quel momento aveva toccato una p, non aveva fatto bene. L’attaccante l’abbiamo trovato, maun 9 diverso, lui lo devi far giocare intorno. Un altro potrebbe ...