Calcio femminile, Juventus-Køge 2-0: Gunnarsdottir e Cantore decisive e pass per la fase a gironi di Champions League (Di mercoledì 28 settembre 2022) Serviva concretezza e praticità e sono arrivate. La Juventus Women si è aggiudicata, sul rettangolo verde del “Giuseppe Moccagatta” ad Alessandria, la partita di ritorno del Round 2 di Champions League di Calcio femminile. Le bianconere hanno sconfitto per 2-0 il Køge, ricordando che la partita d’andata in Danimarca si era conclusa sull’1-1. Le marcature dell’islandese Sara Bjork Gunnarsdottir all’11’ e di Sofia Cantore al 77? hanno permesso alla Vecchia Signora di staccare il biglietto per la fase a gironi della massima competizione continentale per club. Una bella prestazione per le ragazze di Joe Montemurro, chiamate a una prova di questo livello dopo un inizio di stagione un po’ balbettante in campionato con ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 settembre 2022) Serviva concretezza e praticità e sono arrivate. LaWomen si è aggiudicata, sul rettangolo verde del “Giuseppe Moccagatta” ad Alessandria, la partita di ritorno del Round 2 didi. Le bianconere hanno sconfitto per 2-0 il, ricordando che la partita d’andata in Danimarca si era conclusa sull’1-1. Le marcature dell’islandese Sara Bjorkall’11’ e di Sofiaal 77? hanno permesso alla Vecchia Signora di staccare il biglietto per ladella massima competizione continentale per club. Una bella prestazione per le ragazze di Joe Montemurro, chiamate a una prova di questo livello dopo un inizio di stagione un po’ balbettante in campionato con ...

