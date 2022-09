Bruno Arena | l’ultima sua apparizione in pubblico con il suo amico Max

(Di mercoledì 28 settembre 2022) È morto all’età di 65 anni, uno dei componenti del duo I fichi d’India che soprattutto negli anni 2000 ha fatto divertire ilitaliano con sketch e apparizioni nelle commedie. Per Max Cavallari è un giorno triste e nessuno potrà prendere il posto del suoe compagno di viaggio con il quale, però, si è dovuto fermare dieci anni fa. Infatti,, nel 2013, aveva avuto un’emoraggia cerebrale che lo aveva costretto a restare a casa e gli aveva fatto perdere il linguaggio. LEGGI ANCHE:–, causa della morte e malattiae Max Cavallari,volta in tv Era da tempo chenon si mostrava né sui social né in ...

E' il post condiviso da Max Cavallari sul profilo ufficiale dei Fichi d'India per la morte di. Sono molti i messaggi di cordoglio postati dai fan del comico e cabarettista deceduto oggi a ...Nella scenae Max Cavallari si trovano a tavola insieme e devono fare i conti con il terribile cameriere interpretato da Gigi ...Tra una ripresa di Pomeriggio 5 e un po’ di allenamento in sala da ballo, Barbara D’Urso in queste ore ha dedicato un tenero post a Bruno ...Bruno Arena è morto e c'è chi ricorda la sua ultima volta in televisione con il suo amico Max, I fichi d'India hanno fatto divertire milioni di italiani ...