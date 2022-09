Brasile | l’appello di Richarlison | “Non c’è più tempo | basta col razzismo”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 28 settembre 2022)ancora una volta protagonista nel mondo del calcio. Stavolta lo sfortunato protagonista è. L’attaccante del Tottenham ha firmato il gol del momentaneo 2-1 nella sfida amichevole tra il suoe la Tunisia andata in scena al Parco dei Principi. Durante i festeggiamenti, però, un tifoso ha lanciato dagli spalti una banana. Il giocatore, una volta informato dell’accaduto, ha reagito in questo modo tramite le sue pagine social ufficiali: “Finchè continueremo con i ‘bla bla bla’ invece di punire, si andrà avanti così ogni giorno e ovunque. Non c’è piùfratello, no al”. Ricordiamo che alla fine la partita è terminata con un rotondo 5-1 in favore della squadra allenata da Tite. SportFace.