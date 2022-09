Assemblea Serie A: approvate le linee guida per i diritti tv (Di mercoledì 28 settembre 2022) L’Assemblea della Lega Serie A ha approvato le linee guida per l’assegnazione dei diritti tv per il trienno 2024/27 La Lega Serie A ha approvato in Assemblea all’unanimità le linee guida per la commercializzazione centralizzata dei diritti tv per il triennio 2024/2027. Di seguito il comunicato della lega. «É un passaggio importante, che permetterà alla Lega Serie A di avviare concretamente le operazioni per il prossimo periodo, dopo il 2024. Ringrazio l’ad De Siervo e tutta la struttura per questa anticipazione rispetto agli anni passati. Le linee guida tengono conto anche della modifica legislativa intervenuta qualche mese fa, con cui è stata liberalizzata la ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 settembre 2022) L’della LegaA ha approvato leper l’assegnazione deitv per il trienno 2024/27 La LegaA ha approvato inall’unanimità leper la commercializzazione centralizzata deitv per il triennio 2024/2027. Di seguito il comunicato della lega. «É un passaggio importante, che permetterà alla LegaA di avviare concretamente le operazioni per il prossimo periodo, dopo il 2024. Ringrazio l’ad De Siervo e tutta la struttura per questa anticipazione rispetto agli anni passati. Letengono conto anche della modifica legislativa intervenuta qualche mese fa, con cui è stata liberalizzata la ...

sportli26181512 : #Media #Notizie La Serie A approva le linee guida per i diritti 2024-2027: Si è svolta oggi pomeriggio, nella sede… - sportli26181512 : Galliani: 'Non sono per l'abbattimento di San Siro. Sono per la costruzione di un nuovo stadio': Dopo l'assemblea d… - sportface2016 : #SerieA, assemblea di #Lega approva linee guida per #dirittitv triennio 2024/2027 - GiornaleVicenza : #seriec L'assemblea di Lega Pro ha avvallato la proposta del presidente Ghirelli di anticipare le partite in invern… - ParmaLiveTweet : Serie B, fissata per il 5 ottobre l'assemblea di Lega -