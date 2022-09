Ambulanza al GF Vip 7, malore per la concorrente. Choc nella casa, si accascia all’improvviso (Di mercoledì 28 settembre 2022) Attimi di panico al GF Vip 7: Cristina Quaranta è svenuta ed è stata chiamata un’Ambulanza. Tutto è successo durante una tranquilla chiacchierata tra Antonella Fiordelisi ed Elenoire Ferruzzi. Tutto d’un tratto, nella casa, si sono sentite delle urla. “Aiuto, aiuto, è svenuta”, a quel punto tutte si sono precipitate in un’altra stanza dove le telecamere hanno inquadrato Cristina Quaranta senza sensi, svenuta. L’ex volto di Non è la Rai stesa al suolo, poi la censura audio e video della regia. Nessuno sa con certezza cosa sia successo, se sia svenuta o scivolata, senza alcun dubbio però, aveva perso i sensi. Le gieffine presenti hanno tentato subito di soccorrerla: “Tiriamola su, fatele aria”. Poi, hanno chiamato a gran voce la produzione: “Grande Fratello aiuto”. Ad ora, la produzione non ha rilasciato alcun ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 28 settembre 2022) Attimi di panico al GF Vip 7: Cristina Quaranta è svenuta ed è stata chiamata un’. Tutto è successo durante una tranquilla chiacchierata tra AntoFiordelisi ed Elenoire Ferruzzi. Tutto d’un tratto,, si sono sentite delle urla. “Aiuto, aiuto, è svenuta”, a quel punto tutte si sono precipitate in un’altra stanza dove le telecamere hanno inquadrato Cristina Quaranta senza sensi, svenuta. L’ex volto di Non è la Rai stesa al suolo, poi la censura audio e video della regia. Nessuno sa con certezza cosa sia successo, se sia svenuta o scivolata, senza alcun dubbio però, aveva perso i sensi. Le gieffine presenti hanno tentato subito di soccorrerla: “Tiriamola su, fatele aria”. Poi, hanno chiamato a gran voce la produzione: “Grande Fratello aiuto”. Ad ora, la produzione non ha rilasciato alcun ...

