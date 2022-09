Alzheimer, un convegno per tutti Un linguaggio chiaro e divulgativo - Cronaca - lanazione.it (Di mercoledì 28 settembre 2022) I promotori del congresso: 'Così chi assiste un familiare può facilmente imparare a gestire la malattia'. Si terà al teatro Tenda della città il 14 e 15 ottobre con l'organizzazione dell'università di ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 28 settembre 2022) I promotori del congresso: 'Così chi assiste un familiare può facilmente imparare a gestire la malattia'. Si terà al teatro Tenda della città il 14 e 15 ottobre con l'organizzazione dell'università di ...

Rosario_Strano : RT @alzheimeritalia: ?? Cari amici, se non siete riusciti a partecipare alla diretta di lunedì mattina, ecco qui per voi la registrazione de… - ElySiosopulos : RT @Sere_Spinelli: ?? Oggi per la Giornata mondiale dell’#Alzheimer a #Livorno per il convegno 'Non ti scordar di me”. E' importante prosegu… - alzheimeritalia : ?? Cari amici, se non siete riusciti a partecipare alla diretta di lunedì mattina, ecco qui per voi la registrazione… - ScrivoLibero : Il noto attore e conduttore televisivo Paolo Ruffini sarà presente domani ad Agrigento per presentare il docufilm “… - pesaronews : Un approfondimento sull’ Alzheimer, a tre livelli. Il convegno “Ricordi magici…” -