Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2022 ore 11:30 (Di martedì 27 settembre 2022) Viabilità DEL 27 SETTEMBRE 2022 ORE 11:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLazioNE AL MOMENTO SCORREVOLE SULL’INTERO QUADRANTE. PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA IN ENTRATA; ANALOGA SITUAZIONE SULLA FLAMINIA DOVE SI RALLENTA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO. TRAFFICO INTENSO INVECE SULLA VIA TIBURTINA NEL TRATTO COMPRESO TRA VILLANOVA E TIVOLI TERME IN DIREZIONE Roma; SI RALLENTA INOLTRE SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI. INFINE CODE SULLA PONTINA VIA DI TRIGORIA E SPINACETO IN ENTRATA VERSO Roma. DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, ... Leggi su romadailynews (Di martedì 27 settembre 2022)DEL 27 SETTEMBREORE 11:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCONE AL MOMENTO SCORREVOLE SULL’INTERO QUADRANTE. PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA IN ENTRATA; ANALOGA SITUAZIONE SULLA FLAMINIA DOVE SI RALLENTA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO. TRAFFICO INTENSO INVECE SULLA VIA TIBURTINA NEL TRATTO COMPRESO TRA VILLANOVA E TIVOLI TERME IN DIREZIONE; SI RALLENTA INOLTRE SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI. INFINE CODE SULLA PONTINA VIA DI TRIGORIA E SPINACETO IN ENTRATA VERSO. DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, ...

romamobilita : #Roma #viabilità traffico rallentato a via Giolitti, tra piazza di Porta Maggiore e via Cavour - esmeraldarizzi : RT @romamobilita: #Roma #viabilità traffico rallentato a via del Quadraro, tra via Tuscolana e via Appia Nuova - romamobilita : #Roma #viabilità traffico rallentato a via del Quadraro, tra via Tuscolana e via Appia Nuova - romamobilita : #Roma #viabilità traffico rallentato su via Ostiense, tra Acilia e viale Marconi - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico congestionato a viale delle Medaglie D'Oro, tra via della Balduina e piazzale degli Eroi -