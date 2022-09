Uomini e Donne, Federico Dainese e quelle chat compromettenti che non piaceranno a Maria (Di martedì 27 settembre 2022) Il nuovo tronista di Uomini e Donne, Federico Dainese, è già nei guai per una presunta tresca che, se fosse confermata, di certo non sarebbe molto gradita dalla redazione di Uomini e Donne e dalla stessa Maria De Filippi. A riportarla sul suo profilo Instagram è stata blogger Deianira Marzano, secondo le cui fonti il bel Federico probabilmente avrebbe una pregressa conoscenza “intima” con una dama del trono over. Una conoscenza che avrebbe nascosto al programma. Deianira Marzaro rivela alcuni retroscena sulla rottura tra Eugenio e Francesca L’influencer ha parlato della fine della lunga relazione tra l’ex tronista e la sua scelta, ha dichiarato “Eugenio è molto ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 27 settembre 2022) Il nuovo tronista di, è già nei guai per una presunta tresca che, se fosse confermata, di certo non sarebbe molto gradita dalla redazione die dalla stessaDe Filippi. A riportarla sul suo profilo Instagram è stata blogger Deianira Marzano, secondo le cui fonti il belprobabilmente avrebbe una pregressa conoscenza “intima” con una dama del trono over. Una conoscenza che avrebbe nascosto al programma. Deianira Marzaro rivela alcuni retroscena sulla rottura tra Eugenio e Francesca L’influencer ha parlato della fine della lunga relazione tra l’ex tronista e la sua scelta, ha dichiarato “Eugenio è molto ...

