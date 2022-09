'Un colpo pazzo e ho conquistato la Francia' - Sport - quotidiano.net (Di martedì 27 settembre 2022) Migliozzi racconta come ha vinto l'Open: 'Alla fine ho tirato con la consapevolezza di farcela: merito anche della mia fidanzata ... Leggi su quotidiano (Di martedì 27 settembre 2022) Migliozzi racconta come ha vinto l'Open: 'Alla fine ho tirato con la consapevolezza di farcela: merito anche della mia fidanzata ...

Peppe58686731 : RT @Peppe58686731: Dai che assieme alla vittoria di FdI assistiamo all' arresto di Xi ( come lo chiamava Gigino), al suicidio di Vladimiro,… - marjquita : Pregando che qualche pazzo spari un colpo in testa alla M3l0n1 e compagnia bella - Peppe58686731 : Dai che assieme alla vittoria di FdI assistiamo all' arresto di Xi ( come lo chiamava Gigino), al suicidio di Vladi… - AlessandroLod18 : @pfvalentino @MarcoDamilan Vedo che non ti caga nessuno, faccio un'opera buona e ti rispondo: B. ha ragione, inammi… - nanak0robiyaoki : vi giuro io avevo i capelli sporchi senza trucco bruttissima lui sembrava uscito da una rivista mi ha fatto un sacc… -