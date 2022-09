Tennis, Borg tesse le lodi di Berrettini (Di martedì 27 settembre 2022) Dopo la Laver Cup, Borg si è espresso, in un'intervista a Gazzetta dello Sport, su Matteo Berrettini e Jannik Sinner. "Matteo è un fantastico giocatore. Averlo in squadra con noi è importantissimo, sia per me che sono il capitano, che per i tifosi. Anche ... Leggi su sport.virgilio (Di martedì 27 settembre 2022) Dopo la Laver Cup,si è espresso, in un'intervista a Gazzetta dello Sport, su Matteoe Jannik Sinner. "Matteo è un fantastico giocatore. Averlo in squadra con noi è importantissimo, sia per me che sono il capitano, che per i tifosi. Anche ...

