Supplenze 2022, se manca il titolo di accesso il contratto deve essere revocato. Tempo perso e nomine “falsate”, segreterie al lavoro (Di martedì 27 settembre 2022) Supplenze anno scolastico 2022/23: una problematica che non mancheremo di sottolineare è l'aver conferito alcuni incarichi prima di aver completato il processo di verifica del titolo di accesso degli aspiranti. Si tratta di un lavoro complesso, per il quale nel corso dell'estate gli Uffici Scolastici si sono fatti affiancare dalle scuole polo e sostanzialmente il motivo per cui l'aggiornamento delle graduatorie si è chiuso così presto, lo scorso 31 maggio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 27 settembre 2022)anno scolastico/23: una problematica che non mancheremo di sottolineare è l'aver conferito alcuni incarichi prima di aver completato il processo di verifica deldidegli aspiranti. Si tratta di uncomplesso, per il quale nel corso dell'estate gli Uffici Scolastici si sono fatti affiancare dalle scuole polo e sostanzialmente il motivo per cui l'aggiornamento delle graduatorie si è chiuso così presto, lo scorso 31 maggio. L'articolo .

orizzontescuola : Supplenze 2022, se manca il titolo di accesso il contratto deve essere revocato. Tempo perso e nomine “falsate”, se… - ProDocente : Supplenze docenti 2022, è possibile cancellarsi dalle GPS per accettare da MAD? - orizzontescuola : Supplenze docenti 2022, è possibile cancellarsi dalle GPS per accettare da MAD? - Rayo_Italia : RT @Rayo_Italia: Giocatori in prestito | Titolari i due calciatori del Rayo in prestito in #LaLigaSmartBank (Joni e Martín), supplenze per… - orizzontescuola : Supplenze GPS 2022, ho ottenuto due spezzoni: ne posso lasciare uno? Qual è la sanzione prevista? [AGGIORNATO] -