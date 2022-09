Samuele è morto a 3 anni cadendo dal balcone, condannato il domestico (Di martedì 27 settembre 2022) E' stato condannato a diciotto anni Mariano Cannio, il domestico di 39 anni ritenuto colpevole dell'omicidio del piccolo Samuele, il bimbo di 3 anni lasciato cadere nel vuoto il 17 settembre 2021 a Napoli. L'uomo stava facendo... Leggi su europa.today (Di martedì 27 settembre 2022) E' statoa diciottoMariano Co, ildi 39ritenuto colpevole dell'omicidio del piccolo, il bimbo di 3lasciato cadere nel vuoto il 17 settembre 2021 a Napoli. L'uomo stava facendo...

NapoliToday : #Cronaca Fece cadere bimbo dal balcone, condannato il domestico per l'omicidio del piccolo Samuele… - MarettiElena : RT @11Giuliano: Conseguenze: Canepina,la scomparsa del giovane Orlandini. Morto ad appena 20 anni. Stroncato da una malattia contro cui ha… - 11Giuliano : Conseguenze: Canepina,la scomparsa del giovane Orlandini. Morto ad appena 20 anni. Stroncato da una malattia contro… - tusciaweb : Muore a 20 anni, paese in lutto per Samuele Canepina - Morto ad appena 20 anni. Stroncato da una malattia contro c… - quaranta_due : @samuele_lenzoni @Giorgiolaporta No. Qualcuno disse tanti anni fa: sai la differenza tra fascismo e comunismo? Se a… -