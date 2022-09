(Di martedì 27 settembre 2022) (Adnkronos) – “Unaprima o poi bisognerà farla”. Lo dice Carloa Porta a Porta. “Ciuna, bisognerà superare il bilismo”, aggiunge il leader di Azione, che poi scherza sul fatto che Renzi voleva abolire il Senato: “A questo punto teniamo il Senato, che ha una storia più antica”. “Se Meloni farà la bile per discutere insieme le, è un dovere per tutti discutere e partecipare – scandisce – Poi sono radicalmente contrario al presidenzialismo, perché in questo macello destra contro sinistra Mattarella è stato l’unico che ha tenuto insieme il Paese. Se perdiamo anche questo, diventiamo un Paese in cui tutte le istituzioni diventano divisive”. Quanto al risultato elettorale, “siamo ...

liviofiorillo : RT @ilmessaggeroit: Renzi e Calenda aprono al centrodestra sulle riforme costituzionali. Resistenza Pd-M5S al presidenzialismo https://t.co… - ilmessaggeroit : Renzi e Calenda aprono al centrodestra sulle riforme costituzionali. Resistenza Pd-M5S al presidenzialismo - telodogratis : Riforme, Calenda: “Ci vuole una sola Camera” - News24_it : Riforme, Calenda: 'Ci vuole una sola Camera' - fisco24_info : Riforme, Calenda: 'Ci vuole una sola Camera': (Adnkronos) - 'Se Meloni fa bicamerale un dovere partecipare'… -

Agenzia askanews

... "voteremo contro la fiducia2 e se Meloni "chiederà un tavolo per fare insieme le...della Meloni I protagonisti - Letta nei guai - Conte supera la prova - Il tramonto di Salvini -e ..."Se la Meloni farà una bicamerale o delle proposte" sulle"è un dovere di tutti partecipare e discutere. Per quanto riguarda il presidenzialismo io ...il leader del Terzo Polo Carlonel ... Riforme, Calenda: se Meloni farà proposte sarà dovere discuterle E, se chiederà un tavolo per fare insieme le riforme costituzionali ... Una linea di «opposizione costruttiva» condivisa dal suo alleato Carlo Calenda, che in campagna elettorale non dava molto ...(Adnkronos) – “Una sola Camera prima o poi bisognerà farla”. Lo dice Carlo Calenda a Porta a Porta. “Ci vuole una sola Camera, bisognerà superare il bicameralismo”, aggiunge il leader di Azione, che p ...