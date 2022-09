StudioCanu : Quietanza di pagamento - StudioCanu : Quietanza di pagamento - StudioCataldi : Quietanza di pagamento -

Ipsoa

In cosa consiste ladi, quale forma e contenuto deve avere, cosa dice la giurisprudenza. Guida e fac - simile di ...Era stato accusato di segnalare sulladi, per utenti che fruivano della mensa pagando solo in contanti, un importo superiore rispetto a quello che poi riportava sulla matrice: ... Credito d'imposta agenzie di viaggio e tour operator: dal 30 settembre invio delle domande per la fruizione Le agenzie di viaggio e i tour operator beneficiari del credito di imposta per investimenti e attività di sviluppo digitale di cui al decreto ...Disponibile il modello del Fisco di domanda di definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione di cui all’art. 5 della legge n. 130/2022 ...