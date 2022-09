Oltre ai proclami proposte concrete per famiglie e imprese (Di martedì 27 settembre 2022) L'assemblea dei soci di Unicredit ha deliberato un ulteriore riacquisto di un milione di euro di proprie azioni, avendo ricevuto ad agosto scorso l'autorizzazione dalla BCE. L'operazione di buyback segue quella già perfezionata il luglio scorso di 1,6 miliardi di euro e dopo aver distribuito un dividendo ai soci per un ammontare di 1.540 milioni di euro. Analoga operazione era stata fatta da Banca Intesa SanPaolo che ha distribuito utili per 1.633 milioni di euro rispetto agli 850 del 2021 e poi addirittura si è ricomprato 51 milioni di proprie azioni, raggiungendo con l'acquisto di complessivi 430 milioni di azioni, pari a 738 milioni di euro, circa il in 2,6% ed è in campo per arrivare a 3,4 miliardi del proprio capitale sociale. In effetti tutti gli istituti di credito hanno conseguito alti profitti dai quali è derivata una remunerazione del capitale con dividendi ai soci a livello ... Leggi su iltempo (Di martedì 27 settembre 2022) L'assemblea dei soci di Unicredit ha deliberato un ulteriore riacquisto di un milione di euro di proprie azioni, avendo ricevuto ad agosto scorso l'autorizzazione dalla BCE. L'operazione di buyback segue quella già perfezionata il luglio scorso di 1,6 miliardi di euro e dopo aver distribuito un dividendo ai soci per un ammontare di 1.540 milioni di euro. Analoga operazione era stata fatta da Banca Intesa SanPaolo che ha distribuito utili per 1.633 milioni di euro rispetto agli 850 del 2021 e poi addirittura si è ricomprato 51 milioni di proprie azioni, raggiungendo con l'acquisto di complessivi 430 milioni di azioni, pari a 738 milioni di euro, circa il in 2,6% ed è in campo per arrivare a 3,4 miliardi del proprio capitale sociale. In effetti tutti gli istituti di credito hanno conseguito alti profitti dai quali è derivata una remunerazione del capitale con dividendi ai soci a livello ...

