North Stream 1 e 2, fughe di gas: “Danni senza precedenti” (Di martedì 27 settembre 2022) Roma, 27 set – North Stream 1 e 2 sono interessati fughe di gas preoccupanti. Lo fa sapere il governo danese, come riportato sull’Ansa. North Stream, le fughe di gas I gasdotti North Stream 1 e 2 stanno dunque mostrando falle che potrebbero essere preoccupanti, delle fughe di gas piuttosto serie, stando alle autorità danesi, per le quali i Danni sono “senza precedenti”. Le linee danneggiate sono tre, ed “è impossibile in questo momento stimare la tempistica per la ripresa delle operazioni di ripristino”. Le dichiarazioni, riportate da Bloomberg, erano state precedute nella giornata di ieri dalla comunicazione di un calo di pressione su almeno due delle linee. In quella occasione, anche ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 27 settembre 2022) Roma, 27 set –1 e 2 sono interessatidi gas preoccupanti. Lo fa sapere il governo danese, come riportato sull’Ansa., ledi gas I gasdotti1 e 2 stanno dunque mostrando falle che potrebbero essere preoccupanti, delledi gas piuttosto serie, stando alle autorità danesi, per le quali isono “”. Le linee danneggiate sono tre, ed “è impossibile in questo momento stimare la tempistica per la ripresa delle operazioni di ripristino”. Le dichiarazioni, riportate da Bloomberg, erano state precedute nella giornata di ieri dalla comunicazione di un calo di pressione su almeno due delle linee. In quella occasione, anche ...

