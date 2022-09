Nord Stream, Orsini a Cartabianca: “Difficile sia colpa della Russia” (Di martedì 27 settembre 2022) (Adnkronos) – “Non me la sento di pronunciare nessun giudizio. Mi sembra Difficile possa essere stata la Russia. Il Nord Stream 2 è costato 12 miliardi di dollari e la metà ce li ha messi la Russia. Non vedo quale interesse abbia la Russia a danneggiare le proprie strutture, quando può tranquillamente limitarsi a non inviare il gas”. Il professor Alessandro Orsini, ospite di Cartabianca, si esprime così sui danni subiti dai gasdotti Nord Stream e Nord Stream 2 con la fuoriuscita di gas nel mar Baltico. “Altre idee sulla questione? Non me la sento di espormi, è Difficile aver accesso a informazioni certe. Sono in grande difficoltà come studioso, sono stati oscurati i ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 27 settembre 2022) (Adnkronos) – “Non me la sento di pronunciare nessun giudizio. Mi sembrapossa essere stata la. Il2 è costato 12 miliardi di dollari e la metà ce li ha messi la. Non vedo quale interesse abbia laa danneggiare le proprie strutture, quando può tranquillamente limitarsi a non inviare il gas”. Il professor Alessandro, ospite di, si esprime così sui danni subiti dai gasdotti2 con la fuoriuscita di gas nel mar Baltico. “Altre idee sulla questione? Non me la sento di espormi, èaver accesso a informazioni certe. Sono in grande difficoltà come studioso, sono stati oscurati i ...

