Nessun eletto in area centrosinistra | sindaco sannita pronto a sfiduciare Pepe

Leggi su anteprima24

(Di martedì 27 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il voto di domenica scorsa, rispecchiando l’andamento nazionale con la vittoria del centro destra ed il successo del M5S, nel Sannio, ha decretato anche che, per la prima volta nella storia repubblicana l’dinon sia riuscita ad eleggere propri rappresentanti in Parlamento. Per questo non tardano ad arrivare le prime reazioni interne al Pd. Giuseppe Antonio Ruggiero,di Foiano Valfortore nonché consigliere provinciale ed esponente dei democrat sanniti chiede le dimissioni del presidente della federazioneAntonella, candidata alla Camera dei Deputati nel collegio Benevento-Sannio Alifano. In un video messaggio postato sui social analizza il voto e dice: “Il brutto risultato ottenuto dal Partito Democratico (che si ferma ...