Napoli | Bianchini | «Creeremo storie su Kim e Kvara da lanciare in Corea e Georgia»

Il chief international development officer del Napoli, Tommaso Bianchini, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa dal Social Football Summit in corso a Roma. Ha parlato di cosa vuol dire, per un club, investire nel web 2.0 e 3.0. "Siamo in un frullatore continuamente acceso, la pandemia ha accelerato il percorso e ci ha aiutati a capire che forse era necessario andare oltre il modello standardizzato da tanti anni. Siamo passati da un concetto di spettatore passivo ad un fan che produce un contenuto, il web 2.0, ad un fan che lo possiede, quindi il web 3.0. I nostri fan si sono molto evoluti. Per far si che si facciano soldi, serve una business strategy. I club e la Lega hanno iniziato a ricevere delle offerte da tantissimi player del web 3.0. Si è creata una facilitazione del business perché si uniscono conoscenze. Il tutto nasce da una ...

