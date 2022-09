Mistero a Malta | Mangia non è più il c t | la stampa locale | ' Avance sessuali sui calciatori'

(Di martedì 27 settembre 2022) La Federcalcio maltese ha sospeso Devisdalle sue funzioni di capo allenatore delle squadre nazionali. Lo ha comunicato lo stesso organismo calcistico in una nota in cui spiega che la decisione ...

La Federcalcio maltese ha sospeso Devis Mangia dalle sue funzioni di capo allenatore delle squadre nazionali. Lo ha comunicato lo stesso organismo calcistico in una nota in cui spiega che la decisione ...... 'LaFA comunica che Devis Mangia è stato temporaneamente sollevato dalle sue funzioni di ... come li ha definiti la stessa Federazione che hanno sviluppato un vero e proprio alone disu ... Malta, sospeso il ct Devis Mangia: mistero sui motivi - Sportmediaset La federazione parla di una generica ''presunta violazione delle sue politiche. Contro Israele in panchina ci sarà Davide Mazzotta ...