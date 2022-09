Missione compiuta di difesa planetaria Dart ha colpito un asteroide

Leggi su formiche

(Di martedì 27 settembre 2022) La Terra è salva. O meglio, da oggi si potrà stare più tranquilli, perché l’essere umano ha dimostrato di essere in grado di colpire uncercando di deviarne la traiettoria, scongiurando così quegli scenari da film di fantascienza in stile “Don’t look up”. Questa notte, alle ore 1:14 italiane e a 24.140 chilometri orari, la sonda(Double Asteroid Redirection Test) della Nasa hacon successo l’Dimorphos, cercando di modificarne l’orbita. Si tratta di una sonda grande quanto un autobus e del valore di circa 325 milioni di dollari che è entrata in collisione con una luna della dimensione della piramide di Giza (con un diametro di circa 160 metri) orbitante attorno al più grande corpo roccioso Didymos. Il sistema di asteroidi non rappresentava di per sé una minaccia per la Terra, dal momento ...