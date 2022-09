Minigonna e tacco 12 alle allieve, assolto il giudice Bellomo (Di martedì 27 settembre 2022) Il giudice era finito a processo dopo la denuncia per stalking e violenza privata di quattro ex allieve delle scuola per magistrati "Diritto e Scienza". Il commento dopo la sentenza: "Mai chiesto di andare scollate" Leggi su ilgiornale (Di martedì 27 settembre 2022) Ilera finito a processo dopo la denuncia per stalking e violenza privata di quattro exdelle scuola per magistrati "Diritto e Scienza". Il commento dopo la sentenza: "Mai chiesto di andare scollate"

