Matteo Berrettini | la foto che vale una carriera | “Quanto talento tutto insieme”

Ritenuto il più grande giocatore italiano di sempre su erba, nonché tra i migliori su tutte le superfici. Questa foto resterà nella storia Il mondo del tennis, dello sport più in generale, non può che essere triste, devastato, dalla scelta del più grande di tutti, Roger Federer, di smettere di giocare. Parliamo probabilmente del tennista più geniale che abbia mai calcato i campi. Matteo Berrettini (web source)Probabilmente il più grande di tutti. Gli altri – Rafael Nadal e Novak Djokovic – potranno anche aver vinto di più. Ma Roger Federer è il tennis. Oggi, all'età di 41 anni, l'età e gli acciacchi lo hanno costretto a porre fine alla sua carriera, con l'ultimo, emozionante, match nell'ambito della Laver Cup. Ma lo svizzero resterà certamente nella storia del tennis. Con 20 trionfi, insieme a Novak ...

