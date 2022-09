Lombardia, Fontana è in bilico. Gli effetti delle elezioni sulle Regionali: tutte le ipotesi dopo il flop della Lega e con FdI primo partito (Di martedì 27 settembre 2022) “Squadra che vince non si cambia“. Lo ha ripetuto poco dopo mezzogiorno, in via Bellerio, Matteo Salvini. Il volto tirato, i segni sul viso di chi ha dormito poco e male. Nella notte, incassato l’8 e qualcosa per cento, se n’era andato dal quartier generale della Lega senza dire una parola. Ma in conferenza stampa ha tirato fuori la frase che ribadisce almeno da fine maggio. E cioè: Attilio Fontana è il nostro candidato, il centrodestra unito lo sostenga. Ma dopo il tonfo del Carroccio alle elezioni, la partita per le Regionali si è riaperta. A livello nazionale Fratelli d’Italia ha stra vinto, col 26% dei consensi; in Lombardia il partito di Giorgia Meloni (dati del Senato) ha ottenuto il 27,6%, doppiando la Lega, che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022) “Squadra che vince non si cambia“. Lo ha ripetuto pocomezzogiorno, in via Bellerio, Matteo Salvini. Il volto tirato, i segni sul viso di chi ha dormito poco e male. Nella notte, incassato l’8 e qualcosa per cento, se n’era andato dal quartier generalesenza dire una parola. Ma in conferenza stampa ha tirato fuori la frase che ribadisce almeno da fine maggio. E cioè: Attilioè il nostro candidato, il centrodestra unito lo sostenga. Mail tonfo del Carroccio alle, la partita per lesi è riaperta. A livello nazionale Fratelli d’Italia ha stra vinto, col 26% dei consensi; inildi Giorgia Meloni (dati del Senato) ha ottenuto il 27,6%, doppiando la, che ...

