La sonda spaziale DART si è schiantata contro un asteroide: cosa significa per la difesa planetaria? (Di martedì 27 settembre 2022) La sonda della Nasa lunedì si è schiantata sull'asteroide, raggiungendo un importantissimo obiettivo sui sistemi di difesa planetari. La sonda Double Asteroid Redirection Test, meglio conosciuta come DART, si è schiantata intenzionalmente contro un asteroide a 11 milioni di chilometri dalla Terra. Si tratta del primo test di difesa planetaria della Nasa e non sarà L'articolo NewNotizie.it.

