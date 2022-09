La Rai blocca la FIGC per Ballando con le Stelle (Di martedì 27 settembre 2022) La Rai ha preso una storica decisione in favore di Ballando con le Stelle, dopo la proposta avanzata dalla FIGC. Scopriamo tutti i dettagli. La decisione della Rai L’amichevole Austria – Italia andrà in onda domenica 20 novembre proprio come previsto. In tale occasione, la Rai ha espresso il suo rifiuto dopo la richiesta avanzata dalla FIGC di anticipare il match in questione a sabato 19 novembre. Un rifiuto che nasce dalla volontà di voler difendere la collocazione in palinsesto di Ballando con le Stelle e che vedrà la messa in onda della partita durante il giorno del debutto del mondiale di calcio. Come ormai tutti sappiamo, il programma condotto da Milly Carlucci, Ballando con le Stelle, prenderà il via sabato 8 ottobre. Dato che a novembre, il ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 27 settembre 2022) La Rai ha preso una storica decisione in favore dicon le, dopo la proposta avanzata dalla. Scopriamo tutti i dettagli. La decisione della Rai L’amichevole Austria – Italia andrà in onda domenica 20 novembre proprio come previsto. In tale occasione, la Rai ha espresso il suo rifiuto dopo la richiesta avanzata dalladi anticipare il match in questione a sabato 19 novembre. Un rifiuto che nasce dalla volontà di voler difendere la collocazione in palinsesto dicon lee che vedrà la messa in onda della partita durante il giorno del debutto del mondiale di calcio. Come ormai tutti sappiamo, il programma condotto da Milly Carlucci,con le, prenderà il via sabato 8 ottobre. Dato che a novembre, il ...

