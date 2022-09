La fuga di gas dal Nord Stream ribolle in mare | «Coinvolte aree fino a 1 km» – Il video

Leggi su open.online

(Di martedì 27 settembre 2022) Stando nella superficie del mar Baltico il gas fuoriuscito dai gasdotti1 e 2 e sta agitandodiche vanno dai 200 ai 1.000 metri di diametro. A riferirlo è il sito ufficiale dell’esercito danese che ha diffuso foto ein un comunicato. Per questo motivo, in ogni area in cui si sono verificare le perdite sono state istituite zone ad accesso vietato da 5 miglia per motivi di sicurezza del traffico navale e aereo. È da ieri, 26 settembre, che nelle tubature dei gasdotti si registrano forti cali di pressione. Per il governo danese si tratta di fughe di gas. E dalla Germania non ci sono dubbi: si tratterebbe di un «sabotaggio mirato» della Russia. Un’accusa che il Cremlino non ha ancora smentito: «non possiamo escludere nessuna ipotesi», ha detto il ...