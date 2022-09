Iran: Onu critica 'risposta violenta' durante proteste per morte di Mahsa (Di martedì 27 settembre 2022) Teheran, 27 set. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - L'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha espresso "grande preoccupazione" per la "risposta violenta" delle forze di sicurezza Iraniane durante le proteste dei giorni scorsi seguite alla morte di Mahsa Amini, arrestata per non avere indossato correttamente il velo. La portavoce dell'Alto Commissario Ravina Shamdasani ha criticato le "restrizioni alle comunicazioni" applicate dalle autorità, compresi Internet e i social network, e ha lamentato che "molti Iraniani sono morti, sono stati feriti o sono stati detenuti durante le proteste" per la morte della 22enne Mahsa, arrestata il 13 settembre a Teheran. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022) Teheran, 27 set. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - L'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha espresso "grande preoccupazione" per la "" delle forze di sicurezzaianeledei giorni scorsi seguite alladiAmini, arrestata per non avere indossato correttamente il velo. La portavoce dell'Alto Commissario Ravina Shamdasani hato le "restrizioni alle comunicazioni" applicate dalle autorità, compresi Internet e i social network, e ha lamentato che "moltiiani sono morti, sono stati feriti o sono stati detenutile" per ladella 22enne, arrestata il 13 settembre a Teheran. ...

