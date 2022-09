Fughe di gas dal Nord Stream | “danni senza precedenti” Per Berlino causate da attacchi Media | “Forti esplosioni nella notte di lunedì”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 settembre 2022)sulle tre linee off shore che sono “”, probabilmente riconducibili ado atti di sabotaggio e che hanno fatto schizzare il prezzo del gas ad Amsterdam a 191,5 euro al megawattora, dopo un picco di 194,7 euro (+12%). E al momento è impossibile stimare le tempistiche del ripristino della capacità operativa degli impianti. Ad essere danneggiati sono i gasdotti1 e 2: ledi gas rilevate hanno causato in Danimarca l’aumento del livello di allerta sulle infrastrutture energetiche anche se da Bruxelles la Commissione Ue fa sapere che “non c’è alcun impatto sulla sicurezza”, mentre sulla possibilità di un sabotaggio “è prematuro speculare” sulle cause. È questa però la pista più accreditata per, così come ...