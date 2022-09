**Elezioni: Terzo Polo sbarca in Parlamento, equilibro eletti tra Azione e Iv** (Di martedì 27 settembre 2022) Roma, 27 set. (Adnkronos) - sbarca in Parlamento il Terzo Polo. Carlo Calenda e Matteo Renzi non hanno centrato l'obiettivo del risultato a due cifre e con il 7,8% circa conquistato portano alla Camera 21 deputati e a Palazzo Madama 9 senatori. Quanto basta per formare i gruppi parlamentari che con ogni probabilità saranno guidati da un esponente di Azione in una Camera e uno di Italia Viva nell'altra. "Chi? Ancora non abbiamo iniziato a ragionarci. Fino a stanotte era ancora incerto chi era stato eletto e chi no...", si spiega da fonti parlamentari. Nei nuovi gruppi l'equilibrio tra le due forze è mantenuto tra conferme di parlamentari uscenti, soprattuto renziani, e nuovi innesti per lo più da Azione. Tornano da deputati Elena Bonetti, Francesco Bonifazi, Maria Elena Boschi, Mauro ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022) Roma, 27 set. (Adnkronos) -inil. Carlo Calenda e Matteo Renzi non hanno centrato l'obiettivo del risultato a due cifre e con il 7,8% circa conquistato portano alla Camera 21 deputati e a Palazzo Madama 9 senatori. Quanto basta per formare i gruppi parlamentari che con ogni probabilità saranno guidati da un esponente diin una Camera e uno di Italia Viva nell'altra. "Chi? Ancora non abbiamo iniziato a ragionarci. Fino a stanotte era ancora incerto chi era stato eletto e chi no...", si spiega da fonti parlamentari. Nei nuovi gruppi l'equilibrio tra le due forze è mantenuto tra conferme di parlamentari uscenti, soprattuto renziani, e nuovi innesti per lo più da. Tornano da deputati Elena Bonetti, Francesco Bonifazi, Maria Elena Boschi, Mauro ...

