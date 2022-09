“Cosa mi state facendo”. GF Vip 7, Antonella Fiordelisi crolla in lacrime: “Così no” (Di martedì 27 settembre 2022) Momento complicato al GF Vip 7 con Antonella Fiordelisi che è scoppiata in lacrime, subito dopo la fine della puntata in diretta. Quando Alfonso Signorini e le opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli hanno salutato il pubblico, l’ex di Francesco Chiofalo è crollata davanti a Carolina Marconi, la quale ha provato in tutti i modi a tranquillizzarla. La gieffina ha spiegato le ragioni di questo pianto e staremo a vedere come il pubblico reagirà nel prossimo appuntamento, se a favore o contro questa reazione. A breve vi racconteremo tutto sul GF Vip 7, Antonella Fiordelisi e le sue lacrime copiose. Intanto, Alfonso Signorini ha rivelato che sono stati posizionati due confessionali nella Casa del GF Vip 7. Un raddoppio necessario proprio per velocizzare questa ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 27 settembre 2022) Momento complicato al GF Vip 7 conche è scoppiata in, subito dopo la fine della puntata in diretta. Quando Alfonso Signorini e le opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli hanno salutato il pubblico, l’ex di Francesco Chiofalo èta davanti a Carolina Marconi, la quale ha provato in tutti i modi a tranquillizzarla. La gieffina ha spiegato le ragioni di questo pianto e staremo a vedere come il pubblico reagirà nel prossimo appuntamento, se a favore o contro questa reazione. A breve vi racconteremo tutto sul GF Vip 7,e le suecopiose. Intanto, Alfonso Signorini ha rivelato che sono stati posizionati due confessionali nella Casa del GF Vip 7. Un raddoppio necessario proprio per velocizzare questa ...

