“Ci sono ancora dei dubbi”: Inter, non c’è pace per Inzaghi (Di martedì 27 settembre 2022) L’Inter si prepara a tornare in campo contro la Roma di Josè Mourinho. Non c’è pace per Inzaghi sotto il punto di vista degli infortuni. Dopo la sosta delle nazionali, il campionato italiano è pronto a scendere nuovamente in campo. Diverse big hanno bisogno di risolvere problematiche che sono emerse prima delle stop per gli Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 27 settembre 2022) L’si prepara a tornare in campo contro la Roma di Josè Mourinho. Non c’èpersotto il punto di vista degli infortuni. Dopo la sosta delle nazionali, il campionato italiano è pronto a scendere nuovamente in campo. Diverse big hanno bisogno di risolvere problematiche cheemerse prima delle stop per gli Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

you_trend : Nelle nostre mappe degli uninominali su @SkyTG24 questi sono gli schieramenti a ora in testa (scrutinio non ancora… - AlexBazzaro : 1)Negazione 2)Rabbia 3)Contrattazione 4)Depressione 5)Accettazione I nostri giornalisti sono ancora alla 2. Dategli un po’ di tempo. ?? - AntoVitiello : ??Vivere solo di ricordi o creare qualcosa di nuovo? Alla vigilia del dibattito pubblico sullo stadio, sono signif… - parpagnowow : RT @Cavalodiritorno: Ma davvero pensate ancora che cambiando il segretario il #PD diventi una cosa diversa dal partito delle lobbies e dei… - lunatik05288659 : @marifcinter Questi qua non sanno manco come sarà lo stadio, pazzesco, sono 3 anni che si parla di stadio e stanno ancora improvvisando. -