Chelsea, uno dei campioni d’Europa del 2012 annuncia il ritiro: messaggio da brividi! (Di martedì 27 settembre 2022) John Obi Mikel lascia il calcio giocato, come annunciato da egli stesso sul proprio profilo Instagram, il campione d’Europa 2011-2012 con il Chelsea di Di Matteo appende gli scarpini al chiodo. Il nazionale nigeriano ha trascorso 11 anni di carriera nei blues di Londra, vantando nel proprio palmarès, oltre ad una Champions League, una Europa League, due campionati inglesi e quattro FA Cup. John Obi Mikel Chelsea Champions League Il trentacinquenne pubblica poche semplici parole in cui ringrazia il mondo dello sport per tutto ciò che gli ha regalato e lo fa non senza rammarico, questo il comunicato. “C’è un detto che dice ‘tutte le cose belle devono finire’, e per la mia carriera professionistica oggi è quel giorno. Guardo indietro ai miei 20 anni di carriera e devo ammettere di essere ... Leggi su rompipallone (Di martedì 27 settembre 2022) John Obi Mikel lascia il calcio giocato, cometo da egli stesso sul proprio profilo Instagram, il campione2011-con ildi Di Matteo appende gli scarpini al chiodo. Il nazionale nigeriano ha trascorso 11 anni di carriera nei blues di Londra, vantando nel proprio palmarès, oltre ad una Champions League, una Europa League, due campionati inglesi e quattro FA Cup. John Obi MikelChampions League Il trentacinquenne pubblica poche semplici parole in cui ringrazia il mondo dello sport per tutto ciò che gli ha regalato e lo fa non senza rammarico, questo il comunicato. “C’è un detto che dice ‘tutte le cose belle devono finire’, e per la mia carriera professionistica oggi è quel giorno. Guardo indietro ai miei 20 anni di carriera e devo ammettere di essere ...

