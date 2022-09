QN Motori

Lodi Roma non è l'unico ad aver ottenuto la certificazione ISCC PLUS. Sempre nel mese di settembre, quello di Aiken è stato il primo in America a ottenerla. La ...Saetta Saetta è un brand creato nel 2014 dalla filiale europea del colosso giapponeseper identificare pneumatici economici prodotti nellodi Bari. Bridgestone, lo stabilimento di Roma è il primo ad ottenere la ISCC PLUS, la certificazione di sostenibilità riconosciuta a livello internazionale Bridgestone, lo stabilimento di Roma è il primo ad ottenere la ISCC PLUS, la certificazione di sostenibilità riconosciuta a livello internazionale.