Bolt: 'Jacobs? Mi piace. Ma il mio record non lo batte nessuno' (Di martedì 27 settembre 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Leggi su gazzetta (Di martedì 27 settembre 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Gazzetta_it : Bolt: 'Jacobs? Mi piace. Ma il mio record non lo batte nessuno' #atletica - zazoomblog : Jacobs: Non sono superman ma ho Bolt nel mirino - #Jacobs: #superman #mirino - Gazzetta_it : Jacobs: 'Non sono superman, ma ho Bolt nel mirino' #FestivaldelloSport - andreasereni90 : RT @Corriere: Jacobs, le «scarpe magiche»: «Non ho capito le polemiche di Bolt. Sono ancora il più veloce» -