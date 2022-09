Autobus "puliti" - Quegli Euro 3 ancora liberi di fumare (Di martedì 27 settembre 2022) Per contenerne la diffusione e limitarne la circolazione, anche ceppando per sempre le ruote di quelle più anziane, con la stagione in cui si accendono le caldaie arrivano anche i calendari dei divieti fissati per le automobili (categoria M1-trasporto persone). Mentre nel resto del Paese le cosiddette misure ambientali consentono ancora, quando non in determinate fasce orarie, di utilizzare il proprio mezzo, a Milano, la città che in Italia applica il protocollo più rigido, da inizio ottobre lo stop definitivo si estende sino alle Euro 5 a gasolio. Per favorire la rottamazione delle auto ritenute più responsabili dello smog (il traffico su gomma pesa complessivamente attorno al 25%) il Comune del capoluogo lombardo ha stanziato incentivi supplementari a quelli statali per l'acquisto di vetture nuove, più pulite allo scarico e, in passato, praticato ... Leggi su quattroruote (Di martedì 27 settembre 2022) Per contenerne la diffusione e limitarne la circolazione, anche ceppando per sempre le ruote di quelle più anziane, con la stagione in cui si accendono le caldaie arrivano anche i calendari dei divieti fissati per le automobili (categoria M1-trasporto persone). Mentre nel resto del Paese le cosiddette misure ambientali consentono, quando non in determinate fasce orarie, di utilizzare il proprio mezzo, a Milano, la città che in Italia applica il protocollo più rigido, da inizio ottobre lo stop definitivo si estende sino alle5 a gasolio. Per favorire la rottamazione delle auto ritenute più responsabili dello smog (il traffico su gomma pesa complessivamente attorno al 25%) il Comune del capoluogo lombardo ha stanziato incentivi supplementari a quelli statali per l'acquisto di vetture nuove, più pulite allo scarico e, in passato, praticato ...

ItalianAirForce : In vista del Centenario dell'#AeronauticaMilitare che verrà celebrato il prossimo 28 marzo 2023, è stato realizzato… - Robypennny : RT @Eolopio: @LaZanzaraR24 Dovrebbero farlo sempre peró soprattutto quando vengono negati loro i diritti di andare a scuola, salire sull'au… - sarainchains_ : Ho quasi perso l'autobus perché stavo guardando un cane troppo bello - mymindishere666 : faccio 3 ritardi su 5 alla settimana perché l’autobus di merda non si muove - AletrAmp : RT @Covidioti: Sappiate che con la Meloni al governo le minoranze rischiano di avere il coprifuoco, di mostrare una tessera per lavorare e… -