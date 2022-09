WTA Parma 2022 | Maria Sakkari rischia ma doma Kateryna Baindl | avanzano Stephens | Bogdan e Schmiedlova

Leggi su oasport

(Di lunedì 26 settembre 2022) Ha preso il via la seconda edizione del torneo WTA di; la terra rossa emiliana torna ad ospitare il grande tennis dopo il successo dello scorso anno della statunitense Coco Gauff. In attesa di Sara Errani, che nel tardo pomeriggio scenderà in campo contro la statunitense Lauren Davis, si sono giocate quattro partite. Hato più del dovuto la greca, numero 1 del seeding e alla ricerca di sé stessa, visto che non raggiunge una semifinale dallo scorso giugno. Deve sudare sette camicie per più di un’ora con l’ucraina, che le strappa il primo set al tie-break, ma poi l’ellenica prende il gioco in mano e si porta a casa il successo ed il turno successivo attendendo la vincente tra Panna Udvardy ed Arantxa Rus. Vince in rimonta Sloane ...