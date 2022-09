Tutto, ma proprio tutto il programma del Festival (Di lunedì 26 settembre 2022) GASTRONOMIKA Festival 5 Ottobre 2022 Teatro Franco Parenti Milano Scarica il GK Festival – programma completo qui! MATTINA ore 9.30 A COLAZIONE CON … Alain Locatelli – Colazioni & Gelato, Milano, Le Polveri, Milano, Quelli dell’Acciughetta, Genova, Tone Milano, Ziva pasticceria, Milano E IL CAFFÈ DI LAVAZZA THINK TANK La giovane nuova enogastronomia italiana a confronto – FOYER DEL TEATRO, ore 10.15 I TAVOLI DELLA GASTRONOMIA, COORDINATI DA ANNA PRANDONI TAVOLO 1 TEMA La sostenibilità è davvero la soluzione? Nuovi modelli agricoli MODERATORE Marco Colognese REPORTER Daniela Compassi TAVOLO 2 TEMA Restituire appeal Un lavoro da rifondare MODERATORE: Lidia Baratta REPORTER Fabrizio Fasanella TAVOLO 2 B TEMA Restituire appeal Un lavoro da rifondare MODERATORE: Arianna Galati REPORTER Marco Viti TAVOLO 3 TEMA Micro è bello ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 26 settembre 2022) GASTRONOMIKA5 Ottobre 2022 Teatro Franco Parenti Milano Scarica il GKcompleto qui! MATTINA ore 9.30 A COLAZIONE CON … Alain Locatelli – Colazioni & Gelato, Milano, Le Polveri, Milano, Quelli dell’Acciughetta, Genova, Tone Milano, Ziva pasticceria, Milano E IL CAFFÈ DI LAVAZZA THINK TANK La giovane nuova enogastronomia italiana a confronto – FOYER DEL TEATRO, ore 10.15 I TAVOLI DELLA GASTRONOMIA, COORDINATI DA ANNA PRANDONI TAVOLO 1 TEMA La sostenibilità è davvero la soluzione? Nuovi modelli agricoli MODERATORE Marco Colognese REPORTER Daniela Compassi TAVOLO 2 TEMA Restituire appeal Un lavoro da rifondare MODERATORE: Lidia Baratta REPORTER Fabrizio Fasanella TAVOLO 2 B TEMA Restituire appeal Un lavoro da rifondare MODERATORE: Arianna Galati REPORTER Marco Viti TAVOLO 3 TEMA Micro è bello ...

