Sport in tv oggi (lunedì 26 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di lunedì 26 settembre 2022) Si annuncia un lunedì 26 settembre quanto mai ricco di eventi Sportivi quello che vivremo oggi. Tantissimo tennis, con i tornei ATP di San Diego, Seoul, Sofia e Tel Aviv, quindi i WTA di Tallinn, e Parma. Piatto forte della giornata, tuttavia, sarà il calcio. L'Italia sarà di scena in Ungheria per l'ultima sfida del girone di Nations League, mentre Inghilterra-Germania andrà a definire chi passerà il turno tra le quattro squadre. Non mancheranno gli Sport USA, con il match Broncos-49ers, quindi grande attenzione sulla sfida tra Italia e Porto Rico dei Mondiali di volley femminili.

