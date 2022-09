San Pio, “Io x Benevento” chiede una perizia sulla gestione sanitaria dell’ultimo lustro (Di lunedì 26 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa dell’associazione Io x Benevento che critica aspramente la gestione sanitaria dell’azienda ospedaliera San Pio: “Un’altra persona di 66 anni è deceduta dopo essere stata dimessa dall’Azienda Ospedaliera S. Pio di Benevento nel silenzio assordante di chi ha la responsabilità di governare la gestione sanitaria del più importante nosocomio della nostra provincia. Non una parola da parte di un Direttore Sanitario che ha operato con il DG Ferrante e che continua a prestare opera con l’attuale manager, a fronte di criticità che ormai vengono segnalate dall’Ordine dei Medici, dai Sindacati, dal Personale, dalle Associazioni e dall’utenza, che mettono a repentaglio prestazioni sanitarie che ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa dell’associazione Io xche critica aspramente ladell’azienda ospedaliera San Pio: “Un’altra persona di 66 anni è deceduta dopo essere stata dimessa dall’Azienda Ospedaliera S. Pio dinel silenzio assordante di chi ha la responsabilità di governare ladel più importante nosocomio della nostra provincia. Non una parola da parte di un Direttore Sanitario che ha operato con il DG Ferrante e che continua a prestare opera con l’attuale manager, a fronte di criticità che ormai vengono segnalate dall’Ordine dei Medici, dai Sindacati, dal Personale, dalle Associazioni e dall’utenza, che mettono a repentaglio prestazioni sanitarie che ...

