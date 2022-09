Putin, sparatoria a scuola ‘atto terroristico disumano’ (Di lunedì 26 settembre 2022) MOSCA – La sparatoria che si è verificata nella scuola russa di Izhevsk è “un atto terroristico disumano”. Lo ha dichiarato senza mezze misure il presidente Vladimir Putin (foto), secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Ansa. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 26 settembre 2022) MOSCA – Lache si è verificata nellarussa di Izhevsk è “un attodisumano”. Lo ha dichiarato senza mezze misure il presidente Vladimir(foto), secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Ansa. L'articolo L'Opinionista.

