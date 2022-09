Pierluigi Diaco e il cachet shock | Quanto guadagna il conduttore Rai?

SweetSk1996 : Se Meloni dovesse diventare la prossima Presidente del Consiglio (dio non voglia) potrebbe fare di Pierluigi #Diaco… - zazoomblog : “Ma davvero?”. Pierluigi Diaco il cachet da capogiro imbarazza la Rai - #davvero?”. #Pierluigi #Diaco #cachet - infoitcultura : Pierluigi Diaco e Carmen Russo cadono in diretta mentre ballano il ‘Tuca Tuca’ - zazoomblog : Quanto guadagna Pierluigi Diaco con Bellamà? Il cachet da capogiro percepito da Rai - #Quanto #guadagna #Pierluigi… - carloemme50 : @piera49_65 Come già ha fatto Pierluigi Diaco che dopo anni di inutili sgomitate ha finalmente trovato lo sponsor a… -

Curva in netta discesa, sulla disastrata seconda rete, per l'inspiegabile, e il suo Bella Ma' : 260.000 spettatori in un paio di settimane, 3,1% di share. Partono lenti anche i ...Il nome diè spesso finito al centro di polemiche, l'ultima con Milo Infante stizzito per un collegamento in ritardo proprio a causa del promo di Bella Ma . >>> Le Offerte lampo di Ora a parlare ...Pierluigi Diaco balla con Carmen Russo ma non la regge al casqué: cascano entrambi a terra Nella puntata odierna di BellaMà Pierluigi Diaco ha ballato con l’ospite Carmen… Leggi ...Affondano Cattelan a Diaco. In questo scenario desolante, tengono bene i prodotti più consolidati Inizio di stagione complicato per la tv generalista, con gli ascolti che faticano a decollare, e diver ...