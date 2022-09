Paola Barale a Domenica In: Scatta La Censura! (Di lunedì 26 settembre 2022) Nella seconda puntata di Domenica In, Mara Venier ha presentato il cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Tra i nuovi concorrenti c’è anche Paola Barale. La conduttrice ha cercato di indagare sulla vita privata di Paola Barale, senza successo. Resta il mistero sulla showgirl di Fossano. Sarà single oppure no? Ecco i dettagli sulla vicenda! Mara Venier indaga senza successo sulla vita privata di Paola Barale Poche ore fa è andata in onda la seconda puntata di Domenica In. È stata l’occasione per presentare il cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Manca poco infatti, al debutto dello show di Milly Carlucci. Ebbene, tra i nuovi concorrenti c’è anche Paola Barale. Per lei si tratta di un ... Leggi su gossipnews.tv (Di lunedì 26 settembre 2022) Nella seconda puntata diIn, Mara Venier ha presentato il cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Tra i nuovi concorrenti c’è anche. La conduttrice ha cercato di indagare sulla vita privata di, senza successo. Resta il mistero sulla showgirl di Fossano. Sarà single oppure no? Ecco i dettagli sulla vicenda! Mara Venier indaga senza successo sulla vita privata diPoche ore fa è andata in onda la seconda puntata diIn. È stata l’occasione per presentare il cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Manca poco infatti, al debutto dello show di Milly Carlucci. Ebbene, tra i nuovi concorrenti c’è anche. Per lei si tratta di un ...

