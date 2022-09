Napoli coinvolto per Simeone, pazzesca richiesta dei calciatori argentini prima del Mondiale! (Di lunedì 26 settembre 2022) Giovanni Simeone è sicuramente uno degli uomini copertina di questo Napoli in questo prima fase di stagione. Oltre al gol contro il Liverpool, il primo della sua carriera in Champions League, pesante è stata la rete messa a segno nella notte di San Siro contro il Milan. Un gol che ha permesso la squadra di Luciano Spalletti di vincere uno scontro diretto per il discorso Champions League e, chissà, magari anche per quello relativo allo Scudetto. Il Cholito dopo la sosta cercherà di fare altrettanto bene, approfittando anche dell’assenza di Victor Osimhen, costretto a saltare ancora qualche impegno a causa del problema muscolare accusato proprio nella sfida del Maradona contro il Liverpool. L’ex Hellas Verona ha il compito anche di convincere il CT della Nazionale Argentina, Lionel Scaloni, in vista dei Mondiali in Qatar, ormai ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 26 settembre 2022) Giovanniè sicuramente uno degli uomini copertina di questoin questofase di stagione. Oltre al gol contro il Liverpool, il primo della sua carriera in Champions League, pesante è stata la rete messa a segno nella notte di San Siro contro il Milan. Un gol che ha permesso la squadra di Luciano Spalletti di vincere uno scontro diretto per il discorso Champions League e, chissà, magari anche per quello relativo allo Scudetto. Il Cholito dopo la sosta cercherà di fare altrettanto bene, approfittando anche dell’assenza di Victor Osimhen, costretto a saltare ancora qualche impegno a causa del problema muscolare accusato proprio nella sfida del Maradona contro il Liverpool. L’ex Hellas Verona ha il compito anche di convincere il CT della Nazionale Argentina, Lionel Scaloni, in vista dei Mondiali in Qatar, ormai ...

SportdelSud : Secondo l'agente di Diego #Demme il ragazzo si sentirebbe coinvolto nel progetto e pronto a conquistarsi minuti imp… - IavaroneToni : Avv.Grassani: 'Napoli non coinvolto nella questione Maradona. La clausola di Kim? A gennaio non è valida' - NapoliCM : ???? Torneo Serie A negli USA a Natale: anche il Napoli coinvolto ??? - NapoliAddict : Italia, cambio di gerarchie in vista: coinvolto anche Meret #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | Spazio Napoli -