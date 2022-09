Mps non riesce a scambiare in Borsa, chiude a - 34% (Di lunedì 26 settembre 2022) Nel giorno in cui diventa efficace il raggruppamento delle azioni, operazione propedeutica all'aumento di capitale, Mps non riesce a fare un solo scambio a Piazza Affari, vedendosi assegnare, al ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 26 settembre 2022) Nel giorno in cui diventa efficace il raggruppamento delle azioni, operazione propedeutica all'aumento di capitale, Mps nona fare un solo scambio a Piazza Affari, vedendosi assegnare, al ...

classcnbc : ++#Mps non fa prezzo, teorico a -18%++ - News24_it : Mps non riesce a scambiare in Borsa, chiude a -34% - iconanews : Mps non riesce a scambiare in Borsa, chiude a -34% - fisco24_info : Mps non riesce a scambiare in Borsa, chiude a -34%: Effetto raggruppamento azioni, se confermato bruciati 100 mln - ilGiannisigG : RT @nonkonforme: Tutti assolti in appello per #MPS. Mussari incluso. La banca del PD, ha lasciato uno spaventoso buco di 50 MILIARDI nelle… -