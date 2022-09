Mario Rui, da guerriero a maestro grazie a Spalletti (Di lunedì 26 settembre 2022) NAPOLI - Super Mario Rui non è un videogioco: è la storia di un uomo che a 31 anni, e dopo una sequela di colpi incassati con nonchalance da pugile, ha ricominciato a volare. Sulla fascia sinistra, ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 26 settembre 2022) NAPOLI - SuperRui non è un videogioco: è la storia di un uomo che a 31 anni, e dopo una sequela di colpi incassati con nonchalance da pugile, ha ricominciato a volare. Sulla fascia sinistra, ...

sscnapoli : ???? Mario Rui vince con il Portogallo - annatrieste : Mi confermate che domani Mario Rui sarà portato in processione al Duomo in braccio a San Gennaro? - DAZN_IT : Mario Rui chiama, Simeone risponde ?? Più bello il cross o il colpo di testa? ?? #MilanNapoli #SerieATIM #DAZN - sportli26181512 : #LenostreRubricheIamNaples Il dribbling delle Nazionali tra entusiasmo e rischi: Il dribbling delle Nazionali tra e… - sportli26181512 : Mario Rui, da guerriero a maestro grazie a Spalletti: Titolare in sette gare su nove sulla fascia sinistra nonostan… -