L’ultimo trend su TikTok inorridisce il web, utenti allibiti (Di lunedì 26 settembre 2022) Gli utenti di Tik Tok sono rimasti allibiti, dopo aver scoperto L’ultimo trend in voga sul social network. L’ultimo trend sul famoso social, infatti, ha lasciato perplesse moltissime persone, anche se altre ne hanno approvato i benefici. La TikToker e influencer da quasi 120 mila follower, Jewlieah, è stata la prima a provare questa pratica L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di lunedì 26 settembre 2022) Glidi Tik Tok sono rimasti, dopo aver scopertoin voga sul social network.sul famoso social, infatti, ha lasciato perplesse moltissime persone, anche se altre ne hanno approvato i benefici. Laer e influencer da quasi 120 mila follower, Jewlieah, è stata la prima a provare questa pratica L'articolo proviene da CheSuccede.it.

CyberSecHub0 : RT @securenewsit: Gli attacchi ransomware sono sempre più diffusi in Italia. È quanto emerso dall’ultimo report di Trend Micro. Leggi l'ar… - securenewsit : Gli attacchi ransomware sono sempre più diffusi in Italia. È quanto emerso dall’ultimo report di Trend Micro. Legg… - fdn119 : @you_trend @SkyTG24 Speriamo che per l'ultimo vi sbagliate - pgreco72 : @you_trend L'ultimo aspetto conforta! - imsorryjude : devo essere sincera, non mi piace l'ultimo trend della musica commerciale/popolare non che interessi a qualcuno -