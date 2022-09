L'ultima via di fuga dalla Russia: fino a 16mila euro per scappare dalla guerra (Di lunedì 26 settembre 2022) L'esodo di chi dalla Russia scappa dopo l'annuncio della mobilitazione parziale per mandare rinforzi per la guerra in Ucraina arriva a costare anche quasi 16 mila euro. Nelle chat dei tour operator che si occupano di viaggi di lusso, si vendono biglietti di sola andata Mosca-Istanbul su jet privati Sukhoi SSJ-100 Vip a 900 mila rubli, pari a circa 15.800 euro (più del doppio rispetto al periodo pre-mobilitazione). La media dei voli è 4-5 al giorno e ogni aereo ha circa 15 posti, tutti sempre pieni. Per un Mosca-Erevan, con destinazione Armenia, con un solo andata, invece, si risparmia un po': il costo è 200 mila rubli (3.500 euro). Le chat - visionate da AGI - sono piene di messaggi di chi dà consigli e spiega come è riuscito a uscire dal Paese dopo la ... Leggi su iltempo (Di lunedì 26 settembre 2022) L'esodo di chiscappa dopo l'annuncio della mobilitazione parziale per mandare rinforzi per lain Ucraina arriva a costare anche quasi 16 mila. Nelle chat dei tour operator che si occupano di viaggi di lusso, si vendono biglietti di sola andata Mosca-Istanbul su jet privati Sukhoi SSJ-100 Vip a 900 mila rubli, pari a circa 15.800(più del doppio rispetto al periodo pre-mobilitazione). La media dei voli è 4-5 al giorno e ogni aereo ha circa 15 posti, tutti sempre pieni. Per un Mosca-Erevan, con destinazione Armenia, con un solo andata, invece, si risparmia un po': il costo è 200 mila rubli (3.500). Le chat - visionate da AGI - sono piene di messaggi di chi dà consigli e spiega come è riuscito a uscire dal Paese dopo la ...

