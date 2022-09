Lega e Pd i grandi sconfitti Vita facile per la Meloni

borghi_claudio : La sede del partito nella piazza di una delle prime grandi vittorie della Lega in Toscana - ComunistaRosso : L'unico dato rilevante e di interesse è la caduta dei grandi fortini della Lega. La crisi economica e la pandemia h… - cristianovilla9 : @PolScorr @PoliticaPerJedi @La_gaia_scienza Renzi e Calenda 40 giorni fa non esistevano. Ricordo i 'sparirete', 'no… - Swiety000 : RT @AntonelloAng: @lauraravetto @matteosalvinimi @borghi_claudio Cara Laura, ammetterai che la tua presenza nella Lega è molto recente e qu… - marioricciard18 : RT @LucaPicotti: Il Partito Democratico rimane un partito che poggia su un proprio zoccolo duro, il meno esposto alla volatilità, in un’ott… -

Salvini (Twitter): "Centrodestra in netto vantaggio sia alla Camera che al Senato! Sarà una ... Noi governiamo da anni tante regioni,anche come nazioni, nelle quali a volte è avanti ...Nazionalismo, popolarismo e conservatorismo, con varie sfumature, sono le trecorrenti della ... Se la Fondazione Tatarella rappresenta l'anima storica cheFratelli d'Italia ad Alleanza ... “Lega e Pd grandi sconfitti: Salvini ora in discussione, rimonta Conte”, il commento di Alessan... Per il leader del Carroccio è una sconfitta pesantissima, senza vie di fuga e attenuanti. Dal 17 per cento dei “pieni poteri” del 2018 i voti si sono dimezzati. Dal 30 per cento delle Europee la catas ...Secondo le prime proiezioni, Fratelli d'Italia traina la coalizione con il 26% in netta ascesa rispetto alle ultime politiche, la Lega crolla, a ...